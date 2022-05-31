  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سلجوق بايراقدار: "تكنوفست" يظهر أن أذربيجان لديها إمكانات كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 31 مايو، (اذرتاج)

    يظهر تنظيم "تكنوفست" في اذربيجان وجود امكانات كبيرة في مجان الصناعات الدفاعية.

    قال هذه الكلمات المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار في تصريح لوكالة اذرتاج.

    قال إنه من الممكن تعزيز أذربيجان في مجال الإنتاج الحربي وتنفيذ مشاريع مشتركة أكبر: "لقد شهد العالم قوة الأتراك في حرب قاراباغ. وأنا متأكد من أن الشباب التركي سيساهم في العالم في جميع مجالات التكنولوجيا".

    AZERTAG.AZ :سلجوق بايراقدار: "تكنوفست" يظهر أن أذربيجان لديها إمكانات كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
    ارتفاع واردات اللحوم
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
    ميكائيل جباروف: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 11.4 %
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]
    ارتفاع الصادرات من الشاي
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    سلجوق بايراقدار: "تكنوفست" يظهر أن أذربيجان لديها إمكانات كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية