سلجوق بايراقدار: "تكنوفست" يظهر أن أذربيجان لديها إمكانات كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية

باكو، 31 مايو، (اذرتاج)

يظهر تنظيم "تكنوفست" في اذربيجان وجود امكانات كبيرة في مجان الصناعات الدفاعية.

قال هذه الكلمات المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار في تصريح لوكالة اذرتاج.

قال إنه من الممكن تعزيز أذربيجان في مجال الإنتاج الحربي وتنفيذ مشاريع مشتركة أكبر: "لقد شهد العالم قوة الأتراك في حرب قاراباغ. وأنا متأكد من أن الشباب التركي سيساهم في العالم في جميع مجالات التكنولوجيا".