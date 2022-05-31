باكو، 31 مايو (أذرتاج) التقى وزير الاقتصاد ميكائل جباروف رئيس المندوبية الإقليمية للبنك الأوروبي للاستثمار الى جنوب القوقاز ماتسي جورا. أفادت وكالة أذرتاج ان معلومات عن آليات التمويل لدى البنك أبلغت الى الجانب المقابل واجري تبادل الآراء حول اتجاهات توسيع الشراكة. ناقش الطرفان مسائل تطوير التعاون والمشاريع الواعدة وتمويل مصادر الطاقة البديلة والقطاع الخاص ولاسيما وكالات تطوير ريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وامكانيات التعاون مع صندوق تطوير ريادة الاعمال.

AZERTAG.AZ : تطور التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

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