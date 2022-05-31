جيهون بايراموف يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في بلغاريا

باكو، 31 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 31 مايو مع رئيس الجمعية الوطنية البلغارية نيكولا مينسيف، ذلك على هامش زيارته الرسمية الى هذا البلد.

أفادت وكالة اذرتاج ان نيكولا مينسيف وصف زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى بلاده بالفرصة الجيدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

قال بايراموف ان الطرفين اجرا تبادل الآراء المفيد في إطار لقاء الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين. قال الوزير ان البعد البرلماني يشكل اتجاها واجبا للعلاقات الثنائية. وسلمت الى مينسيف رسالة تهنئة بعثت بها رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبه غفاروفا بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أشار الطرفان في اللقاء الى وجود آفاق التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والإنسانية والتعليم والثقافة والسياحة بين البلدين.

اعرب الوزير جيهون بايراموف عن شكره على اصدار الجمعية الوطنية البلغارية بيانا بشأن الذكرى الثلاثين لمجزرة خوجالي.

واحاط الوزير بايراموف الجانب البلغاري علما بفترة ما بعد النزاع في المنطقة واعمال إعادة الاعمار والبناء في الأراضي المحررة.