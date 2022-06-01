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    سياسة


    أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في طوفوز وكلبجار

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢٦]

    باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

    استهدفت قوات أرمينيا من مساء 31 مايو إلى ليلة 1 يونيو من مواقعها في قرية موسورسكند بمحافظة طوفوزقالا وقرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركيجار على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية أغدام بمحافظة طوفوز وقرية زايليك بمحافظة كلبجار باستخدام الأسلحة كبيرة العيار والرشاشات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في طوفوز وكلبجار
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