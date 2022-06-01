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    رابطة كرة القدم يصدق على ترخيص كبز كنجة وتوران طاووس للتنافس في دوري الممتاز

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٣٥‎]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    عقدت اللجنة التنفيذية لرابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم جلسة تالية لها.

    قررت اللجنة فيها برفع عدد الأندية المشاركة في دوري الممتاز للمحترفين الى 10 اندية بدء من الموسم القادم الـ2022/2023م.

    كما صدقت على ترخيص كبز كنجة وتوران طاووس للتنافس في دوري الممتاز.

    وأبرمت تطبيق نظام حد اللاعبين الأجانب عند سبعة أجانب وأربعة محليين مع تمكين الأندية من نظام استبدال خمسة لاعبين خلال المباراة بشرط ضرورة كون اثنين على الأقل من اللاعبين الداخلين من المحليين.

    عقب الجلسة شاهد أعضاء اللجنة تدريبات المنتخب الوطني.

     

    AZERTAG.AZ :رابطة كرة القدم يصدق على ترخيص كبز كنجة وتوران طاووس للتنافس في دوري الممتاز
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    رابطة كرة القدم يصدق على ترخيص كبز كنجة وتوران طاووس للتنافس في دوري الممتاز رابطة كرة القدم يصدق على ترخيص كبز كنجة وتوران طاووس للتنافس في دوري الممتاز