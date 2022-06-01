وزارة الدفاع تعلن حصاد فعالياتها الرامية الى تطهير الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر الحية خلال الشهر

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ وحدات التحصينات الهندسية التابعة لها طهرت خلال شهر مايو الماضي 2300 هيكتار من الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر الحية والمواد غير المتفجرة.

وقالت إنّ وحداتها المذكورة طهرت الى اليوم اكثر من 18600 هيكتار من الأراضي ونزعت فتيل اكثر من 6000 لغم مضاد للمشاة واكثر من 2100 لغام مضاد للدبابات واكثر من 9400 ذخيرة حية وغير متفجرة.

وأوضحت أنّ الفعاليات تؤثر في الغالب المناطق السكنية والحقول الزراعية والطرق ومنشآت مدنية والبنية التحتية.