باكو، 1 يونيو، (أذرتاج) أقيم حفل افتتاح رسمي لمعرض خزر الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز على هامش أسبوع باكو للطاقة في مركز إكسبو باكو. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في المعرض. القى رئيس الدولة كلمة في الحفل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح رسمي لمعرض خزر الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز

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