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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعدين والطاقة الصربية

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:١٦]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 1 يونيو حزيران اليوم نائبة رئيس الوزراء الصربي وزير التعدين والطاقة الصربية زورانة ميخايلوفيتش.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعدين والطاقة الصربية
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