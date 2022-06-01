باكو، 1 يونيو، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 1 يونيو حزيران اليوم نائبة رئيس الوزراء الصربي وزير التعدين والطاقة الصربية زورانة ميخايلوفيتش.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعدين والطاقة الصربية

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