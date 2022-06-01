البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 1 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141
أورو EUR 1 1.8213
دولار أسترالي AUD 1 1.2186
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.359
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1085
كرون دنماركي DKK 1 0.2448
لاري جورجي GEL 1 0.5629
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3422
دينار الكويت KWD 1 5.5546
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3874
بيسو المكسيك MXN 1 0.0864
جنيه مصري EGP 1 0.0915
لاي مولدوفا MDL 1 0.0893
كرون النرويج NOK 1 0.1809
زلوتي بولندا PLN 1 0.3973
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0207
روبل روسي RUB 1 0.0272
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2945
دولار سنغافورة SGD 1 1.2375
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1449
دولار تايوان TWD 1 0.0583
ليرة تركيا TRY 1 0.1037
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1035
كرون التشيك CZK 1 0.0737
يوان الصين CNY 1 0.2539
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1391
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5123
كرون السويد SEK 1 0.1737
فرنك سويسرا CHF 1 1.768
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1364
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3154
بيسو تشيلي CLP 100 0.2064
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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