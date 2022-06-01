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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141

    أورو EUR 1 1.8213

    دولار أسترالي AUD 1 1.2186

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.359

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1085

    كرون دنماركي DKK 1 0.2448

    لاري جورجي GEL 1 0.5629

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3422

    دينار الكويت KWD 1 5.5546

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3874

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0864

    جنيه مصري EGP 1 0.0915

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

    كرون النرويج NOK 1 0.1809

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3973

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0207

    روبل روسي RUB 1 0.0272

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2945

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2375

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1449

    دولار تايوان TWD 1 0.0583

    ليرة تركيا TRY 1 0.1037

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1035

    كرون التشيك CZK 1 0.0737

    يوان الصين CNY 1 0.2539

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1391

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5123

    كرون السويد SEK 1 0.1737

    فرنك سويسرا CHF 1 1.768

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1364

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3154

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2064

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم