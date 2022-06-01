باكو، 1 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141 أورو EUR 1 1.8213 دولار أسترالي AUD 1 1.2186 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.359 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1085 كرون دنماركي DKK 1 0.2448 لاري جورجي GEL 1 0.5629 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3422 دينار الكويت KWD 1 5.5546 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3874 بيسو المكسيك MXN 1 0.0864 جنيه مصري EGP 1 0.0915 لاي مولدوفا MDL 1 0.0893 كرون النرويج NOK 1 0.1809 زلوتي بولندا PLN 1 0.3973 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0207 روبل روسي RUB 1 0.0272 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2945 دولار سنغافورة SGD 1 1.2375 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1449 دولار تايوان TWD 1 0.0583 ليرة تركيا TRY 1 0.1037 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1035 كرون التشيك CZK 1 0.0737 يوان الصين CNY 1 0.2539 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1391 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5123 كرون السويد SEK 1 0.1737 فرنك سويسرا CHF 1 1.768 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1364 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3154 بيسو تشيلي CLP 100 0.2064 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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