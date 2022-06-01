النائبة الأولى للرئيس تكتب عن 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
باكو، 1 يونيو، (اذرتاج)
كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل.
أفادت وكالة أذرتاج انه جاء في التهنئة: "أهنئ جميع الأطفال بصدق في 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل! أتمنى لكل طفل الصحة والحب والفرح والمستقبل السعيد! حفظ الله سبحانه وتعالى الأطفال حماية من كل الشرور!"
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