النائبة الأولى للرئيس تكتب عن 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل

باكو، 1 يونيو، (اذرتاج)

كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل.

أفادت وكالة أذرتاج انه جاء في التهنئة: "أهنئ جميع الأطفال بصدق في 1 يونيو - اليوم العالمي للطفل! أتمنى لكل طفل الصحة والحب والفرح والمستقبل السعيد! حفظ الله سبحانه وتعالى الأطفال حماية من كل الشرور!"