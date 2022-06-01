صبائل يودع لاعبه الخامس
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
باكو، 1 يونيو، أذرتاج
ودع نادي صبائل باكو لكرة القدم لاعبه الخامس.
قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بعدم تمديد العقد مع الحارس ايلخان احمدوف المنتهية مدته.
يذكر أنّ صبائل سبق أنّ ودع بعد انتهاء الموسم الحالي مديره الفني افتانديل حاجييف واللاعبين افران اسماعيلوف المحلي والأجانب جمال عراقو ودومانتاس شيمكوس ونيقولاس رايسيل.
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