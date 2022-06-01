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    زيرة يفسخ العقد مع المهاجم رمضانوف

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    فسخ نادي زيرة باكو لكرة القدم العقد مع مهاجمه المحلي أقابالا رمضانوف.

    قال النادي في بيان إنّ العقد مع المهاجم البالغ 29 عاما من العمر فسخ عن التراضي.

    يذكر أنّ رمضانوف أخذ يرتدي قميص زيرة منذ 2020م.

    AZERTAG.AZ :زيرة يفسخ العقد مع المهاجم رمضانوف
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