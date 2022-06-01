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    تطهير مساحة 2098 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]

    باكو، 1 يونيو، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-31 مايو 546 لغم مضاد للمشاة و279 لغم مضاد للدبابات و1021 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 2098.8 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 2098 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
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