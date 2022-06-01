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    ارتفاع الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]

    باكو، 1 يونيو، (اذرتاج)

    صدرت البلاد 63.3 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 139.9 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 53.3 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 107.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
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