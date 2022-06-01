جيهون بيراموف يلتقي رئيس وزراء بلغاريا

باكو، 1 يونيو، (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف اليوم مع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف.

افادا وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف قال إن أذربيجان تساعد بلغاريا في قطاع الطاقة في وقت مهم للغاية مشددا على دور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في هذا الأمر. وأشار إلى أن أذربيجان شريك موثوق.

وقال الوزير جيهون بيراموف إن العلاقات السياسية رفيعة المستوى بين البلدين ترافقت مع تطور ديناميكي في المجال الاقتصادي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والعبور والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها وأشارا إلى أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون التجاري - الاقتصادي والعلمي - التقني بين جمهوريتي أذربيجان وبلغاريا سيسهم في زيادة توسيع العلاقات الاقتصادية.

أطلع الوزير جيهون بيراموف رئيس الوزراء البلغاري على وضع ما بعد الصراع في المنطقة وأعمال الترميم والبناء في المناطق المحررة وإزالة الألغام والخطوات التي اتخذتها الحكومة الأذربيجانية لبناء السلام.

وتم خلال الاجتماع بحث القضايا الإقليمية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.