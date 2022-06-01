الرئيس إلهام علييف: أذربيجان حققت مشاريع تصدير النفط والغاز في بيئة سياسية معقدة للغاية

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح معرض بحر الخزر الدولي للنفط والغاز الـ27 ضمن أسبوع باكو للطاقة اليوم إنّ حدثا مهما للغاية قد وقع في أواخر القرن الماضي وذلك تدشين خط أنبوب النفط الأول الواصل من أذربيجان الى ميناء سوبسا الجورجي بالبحر الأسود وبفضل ذلك استطعنا الاخذ في الصادرات وأمنا طلبات وحاجات عدد كبير من البلاد وفي الوقت ذاته شرعنا مع شركائنا في تنقيب حقول الغاز خاصة احد اكبر واضخم حقول الغاز العالمية حقل شاه دنيز.

وأضاف رئيس الدولة أنّ خط أنبوب الغاز باكو وتبيليسي وأرضروم وضع للخدمة عام 2007م وبدأ نقل غاز أذربيجان لأول مرة الى الأسواق الإقليمية في تركيا وجورجيا ما سبقه إنشاء خط أنبوب النفط باكو وتبيليسي وجيهان الذي ربط بين بحر الخزر والبحر المتوسط الأبيض عام 2006م.

وأشار الرئيس علييف الى أنّ هذا كان مسارا وموردا جديدا في اخراج النفط الى الأسواق الدولية مفيدا أنّ مشروع باكو – تبيليسي – جيهان وسائر مشاريع البنية التحتية الرامية الى نقل سائر طاقة أذربيجان الى الخارج قيد الاستغلال دون انقطاع منذ ذلك الحين وذلك دون شك دليل على قدرتنا على انجاز مشاريع البنية التحتية الضخمة من حيث النطاق والفن والمال بجانب تحقيقها من قبل البلد في بيئة سياسية معقدة للغاية.