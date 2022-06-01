أبوظبي.. جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن تفاصيل جوائز دورة 2023

باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الخامسة عشرة 2023 وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الخامسة 2023 اعتباراً من الأول من يونيو 2022 ولغاية الواحد والثلاثون من ديسمبر 2022 بإتاحة المجال أمام كافة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم، التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة المحلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للجائزة يوم الاربعاء 01 يونيو 2022 في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة والأستاذ محمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة، حسبما قال الصحفي المغربي عبد العزيز اغراز في مقال ارسله الى وكالة اذرتاج.

أشار الدكتور عبد الوهاب زايد في المؤتمر الصحفي إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد خمسة عشر عاماً ينمو باطراد نحو الأمام على مختلف الصعد التي حصدتها الجائزة، بفضل رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال أحد عشر عاماً مضت.

كما أكد الأمين العام حرص معالي الشيخ نهيان على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية لما فيه من خير وتقدير لكافة المزارعين والمنتجين والباحثين في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم. وأضاف إلى أن مجمل أعداد المرشحين لمختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكلي 1769 مشاركاً يمثلون 56 دولة حول العالم فاز منهم 88، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1401 فاز منهم 47 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 130 مرشحاً فاز منهم 24 مواطن إماراتي، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 238 فاز منهم 17، كما جرى تكريم 59 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 25 شخصية وجهة من دولة الامارات العربية المتحدة.

ومن جهة ثانية فقد أعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، عن فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات في دورتها الخامسة وحث الأخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن بلغ عدد المشاركين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات خلال اربع دورات ماضية 321 مزارعاً فاز منهم عن جدارة 28 مزارعاً يمثلون مختلف إمارات الدولة، وفق معايير جودة التمور التي قاموا بتسويقها إلى شركة الفوعة من الناحية الكمية والنوعية، بالإضافة إلى التزامهم بكافة متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص اتجاه العاملين بالمزرعة أو في الخدمات الزراعية والإجراءات الفنية المتبعة لديهم. كما أثنى الدكتور الكعبي على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة الفنية للجائزة في تقييم المشاركين بالجائزة وفق أفضل المعايير المهنية.

من جهة أخرى فقد أثنى سعادة الأستاذ محمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة على المشاركة الطيبة التي جاءت من طرف الأخوة مزارعي نخيل التمر بدولة الامارات وعلى النتائج التي تحققت، حيث استحق الفائزين بالجائزة فوزهم عن جدارة وتميزوا بجودة التمور المنتجة لديهم والمستوى الرفيع في تطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة وحماية البيئة وتطبيق كافة الشروط وفق أفضل الممارسات الدولية.

أخيراً أعلنت الأمانة العامة للجائزة بأن كافة الاستعدادات الفنية والإدارية قد اكتملت لاستقبال طلبات الترشيح اعتباراً من الأول من يونيو 2022 ولغاية 31 من ديسمبر 2022 وسوف تعلن أسماء الفائزين خلال شهر فبراير القادم 2023 وحفل التكريم خلال شهر مارس القادم 2023 متمنين للجميع التوفيق والنجاح المستدام إن شاء الله.