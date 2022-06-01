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    شركة روسية تريد انتاج العدادات الكهربائية في منطقة سومقايت الصناعية

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٣]

    باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

    في لقاء جرى بين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة منطقة سومقايت الصناعية الكيماوية إلشاد نورييف وممثلي شركة "ميلور إيس" الروسية، أعلن حرص الشركة على تحقيق مشروع انتاج العدادات الكهربائية في هذه المنطقة الصناعية.

    AZERTAG.AZ :شركة روسية تريد انتاج العدادات الكهربائية في منطقة سومقايت الصناعية
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    شركة روسية تريد انتاج العدادات الكهربائية في منطقة سومقايت الصناعية