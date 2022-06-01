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    أذربيجان وكمبوديا توقعان اتفاقية إعفاء ذوي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الفيزا

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٠١]

    باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

    أقيم الاجتماع الثالث التالي من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وكمبوديا في 1 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف ونائب وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي جيم فيديا ناقشا الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها، وآفاق تطويرها.

    أحاط نائب الوزير الاذربيجاني الجانبَ الكمبوديَ علما بالوضع الحالي الإقليمي في فترة ما بعد النزاع وعملية إزالة الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك اعمال إعادة البناء والإعمار فيها.

    كما شهد اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في اطار المنظمات الدولية، بما فيها التعاون بينهما باعتبار أذربيجان رئيسا لحركة عدم الانحياز وبوصف كمبوديا رئيس جمعية بلدان جنوب وشرق اسيا (أسيان).

    في نهاية اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بشأن إعفاء ذوي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الفيزا بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وكمبوديا توقعان اتفاقية إعفاء ذوي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الفيزا
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    أذربيجان وكمبوديا توقعان اتفاقية إعفاء ذوي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الفيزا أذربيجان وكمبوديا توقعان اتفاقية إعفاء ذوي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الفيزا