باكو، 1 يونيو (أذرتاج) التقى ممثلي وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع مارتين بوسبسيل مدير إدارة السياسة الاقتصادية لدى وزارة الصناعة والتجارة التشيكية والوفد المرافق له في زيارتهم الى أذربيجان. قالت كوبيا لاذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير العلاقات المستدامة والطويلة الأمد بين دوائر الاعمال واجرا تبادل الآراء حول تنظيم بعثات تجارية وانشاء مؤسسات مشتركة. اعلن في اللقاء استعداد كوبيا لدعم مستثمرين من التشيك راغبين في استثمار المجالات الاقتصادية في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : كوبيا مستعدة لدعم مستثمرين من التشيك في أذربيجان

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