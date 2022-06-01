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    قريبا. بدء تطوير رياضة التجديف في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٢٣]

    باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

    بدأت ممارسة التجديف في "مدينة فينيسيا الصغيرة" في كورنيش باكو في 1 يونيو ، حسبما قال ممثل اتحاد الكانوي والتجديف الاذربيجاني في مؤتمر صحفي لوكالة أذرتاج.

    يعمل متخصصون لتحديد منطقة مناسبة لشروط التجديف البحري في كورنش باكو. سيبدأ تطوير رياضة التجديف البحري هنا قريبا.

    كما عرض للمشاركين موقع رسمي لاتحاد الكانوي والتجديف الاذربيجاني akaf.az .

    AZERTAG.AZ :قريبا. بدء تطوير رياضة التجديف في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر
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