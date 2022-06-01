شركة "ازال" تطلق الطائرات ذات البدن الواسع في رحلات الى إسطنبول ودبي

باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

تطلق شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) في رحلاتها الى دبي وإسطنبول طائرات ذات البدن الواسع لتلبية زيادة الطلب.

أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة ستستفيد من الطائرات ذات البدن الواسع من 15 يونيو الى 15 سبتمبر في رحلاتها بين باكو ودبي واسطنبول.

ستطير الطائرات من طراز "بوينغ 767" الى دبي بينما ستستخدم الطائرة "بوينغ 787 دريملاينر" في رحلات الى إسطنبول.