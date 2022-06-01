وزير الدفاع التركي يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني

باكو، 1 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، وبحث معه العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، حسبما أفادت وكالة الاناضول.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الدفاع بأنقرة في إطار زيارة آصف إلى تركيا برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف.

وتناول الجانبان، العلاقات الثنائية، وقضايا أمنية ودفاعية، وسبل التعاون في الصناعات الدفاعية.

وشدد أكار على أهمية عمق الروابط بين تركيا وباكستان، وضرورة تعزيز علاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.