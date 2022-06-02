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    أذربيجان: تطعيم 2720 جرعة من لقاح كورونا في 1 يونيو

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2720 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 388 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و344 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1788 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و726 ألف و166 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و348 ألف و193 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و849 ألف و219 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و282 ألف و722 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 246 ألف و32.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 2720 جرعة من لقاح كورونا في 1 يونيو
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