انطلاق فعاليات منتدى باكو للطاقة

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

انطلقت فعاليات منتدى باكو للطاقة لدى مركز باكو للمؤتمر 2 يونيو اليوم.

ويناقش المنتدى الذي يعد جزء لا يتجزأ من أسبوع باكو للطاقة آفاق الطاقة العالمية وتمويل الانتقال الى الطاقة الخضراء وشؤون تموين الغاز وخارطة فرص التنقيب والاستخراج في منطقة بحر الخزر وعدد من المسائل الملحة الأخرى.

ويشارك في فعاليات المنتدى اكثر من 400 ممثل عن 20 بلدا يستمعون الى اكثر من 25 تقريرا خاصا يلقيها 50 مقررا خاصة في الاجتماع العام المعنون بـ "فرص ومشكلات جديدة في العالم المتغير فترة انتقال الطاقة".

ومن المخطط عقد دورة لمشاركي منتدى باكو للطاقة بمدينة شوشا 4 يونيو لبحث موضوع "فرص وإمكانات الطاقة الخضراء في منطقة قره باغ".

يذكر أن المنتدى الدولي يشارك فيها ممثلون عن كل من الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وأذربيجان وبيلاروس والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفنلندا وفرنسا وجورجيا والهند وهولندا وإسرائيل وإسبانيا وسويسرا وإندونيسيا وإيطاليا وكازاخستان والمجر والنرويج ورومانيا وروسيا وصربيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتركيا وكرواتيا واليابان واليونان وأوزبكستان.

يدعم الحدث تقليديا من قبل وزارة الطاقة وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار).

رعاة أسبوع الطاقة في باكو: "ACWA Power" و"BP" و"Equinor" و"Masdar" و"INPEX" و"Turkiye Petrolleri" و"Baker Hughes" و"Microsoft" و"PASHA Bank" و"TechnipFMC" و"Tenaris" و"TotalEnergies" و"Uniper" و"Azeri MI Drilling" و"AZFEN" و"Baku Steel Company" و"Caspian Drilling" و"Caspian Marine Services Limited" و"Ernst & Young" و"Global Energy Azerbaijan Management" و"Tekfen".

وسيكون من بين المشاركين شركات "Bos Shelf" و"Gazprombank" و"Equinor" و"Schlumberger".

من المتوقع أن يحضر أسبوع باكو للطاقة ضيوف رفيعو المستوى: نائب رئيس وزراء جمهورية صربيا (وزير التعدين والطاقة) ونائب رئيس وزراء مولدوفا (وزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية) ونائب مساعد وزير الخارجية لدبلوماسية الطاقة ومدير الإدارة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية ووزراء الطاقة لرومانيا وبلغاريا وكازاخستان ووزير النفط بجمهورية إيران الإسلامية وأمين عام منتدى الطاقة الدولي وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز ونائب وزير الدولة للوزارة الإيطالية للتحول البيئي والمدير العام للنفط والغاز في إندونيسيا (وزارة الطاقة والثروة المعدنية) وسكرتير إضافي لوزارة الطاقة بجمهورية الهند وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي (Bulgargaz EAD) والمدير العام لاتحاد "تاناب".