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    سياسة


    رئيس مجلس الأمة التركي الكبير يزور أذربيجان

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٤]

    باكو، 2 يونيو، أذرتاج

    وصل رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب والوفد المرافق له في 2 يونيو الى أذربيجان لحضور مؤتمر العلوم الاجتماعية الدولي السابع المكرس لمنطقة قره باغ الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين على شرف الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقباله نائب رئيس المجلس الوطني فاضل ابراهيملي ورئيس مجموعة العمل المعنية بالعلاقات البرلمانية الأذربيجانية التركية أهل إيمان أمير اصلانوف وسفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الأمة التركي الكبير يزور أذربيجان
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