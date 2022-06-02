وزير الطاقة يعلن توقيع اتفاقية في شوشا في مجال الطاقة المتجددة
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢١]
باكو، 2 يونيو، أذرتاج
قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة اليوم إنّ اتفاقية يوقع عليها في مجال الطاقة المتجددة في شوشا المحررة 4 يونيو.
وأوضح الوزير شاهبازوف أنّ توقيع مثل هذه الاتفاقيات خطوة متوقعة من جانب المستثمرين لأن قطاع الطاقة الخضراء لمنطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية يملك إمكانات كبيرة.
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