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    وزير الطاقة يعلن توقيع اتفاقية في شوشا في مجال الطاقة المتجددة

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢١]

    باكو، 2 يونيو، أذرتاج

    قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة اليوم إنّ اتفاقية يوقع عليها في مجال الطاقة المتجددة في شوشا المحررة 4 يونيو.

    وأوضح الوزير شاهبازوف أنّ توقيع مثل هذه الاتفاقيات خطوة متوقعة من جانب المستثمرين لأن قطاع الطاقة الخضراء لمنطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية يملك إمكانات كبيرة.

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة يعلن توقيع اتفاقية في شوشا في مجال الطاقة المتجددة
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