وزير الطاقة يعلن توقيع اتفاقية في شوشا في مجال الطاقة المتجددة

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة اليوم إنّ اتفاقية يوقع عليها في مجال الطاقة المتجددة في شوشا المحررة 4 يونيو.

وأوضح الوزير شاهبازوف أنّ توقيع مثل هذه الاتفاقيات خطوة متوقعة من جانب المستثمرين لأن قطاع الطاقة الخضراء لمنطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية يملك إمكانات كبيرة.