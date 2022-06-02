  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر برميل النفط

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢٠]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 114.33 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 1.96 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 113.19 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 2.07 دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:١٣]
    برويز شاهبازوف: استخراج 168 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي "آذري-جيراق- جونشلي" و"شاهدنيز" حتى الآن
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]
    نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" حتى الآن
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    وزير الطاقة يعلن توقيع اتفاقية في شوشا في مجال الطاقة المتجددة
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٢]
    برميل من "آذري لايت" يباع 125 دولار
    انخفاض سعر برميل النفط