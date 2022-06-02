  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" حتى الآن

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    تم نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الطبيعي عبر البحر الأدرياتيكي (تاناب) حتى الآن.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

    وأشار الوزير إلى أنه تم نقل 6.8 مليار متر مكعب من هذا الحجم خلال هذا العام. من المقرر أن ينقل 16 مليار متر مكعب من الغاز عبر تاناب بحلول نهاية هذا العام.

    AZERTAG.AZ :نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" حتى الآن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:١٣]
    برويز شاهبازوف: استخراج 168 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي "آذري-جيراق- جونشلي" و"شاهدنيز" حتى الآن
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    وزير الطاقة يعلن توقيع اتفاقية في شوشا في مجال الطاقة المتجددة
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٢]
    برميل من "آذري لايت" يباع 125 دولار
    نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" حتى الآن