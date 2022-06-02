نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" حتى الآن
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٥٥]
باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)
تم نقل 29 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الطبيعي عبر البحر الأدرياتيكي (تاناب) حتى الآن.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.
وأشار الوزير إلى أنه تم نقل 6.8 مليار متر مكعب من هذا الحجم خلال هذا العام. من المقرر أن ينقل 16 مليار متر مكعب من الغاز عبر تاناب بحلول نهاية هذا العام.
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