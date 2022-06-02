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    اقتصاد


    بحث توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية الثنائية بين أذربيجان وإيطاليا

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 2 يونيو، أذرتاج

    التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف بنائبة وزير الدولة الإيطالي لدى وزارة الانتقال البيئي وانيا غاوا.

    واعلن الوزير جباروف اننا تحدثنا مع نائبة وزير الدولة الإيطالي لدى وزارة الانتقال البيئي وانيا غاوا عن توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية الثنائية وعن شؤون التعاون مع الشركات الناشطة في مجال الطاقة بين البلدين.

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    بحث توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية الثنائية بين أذربيجان وإيطاليا