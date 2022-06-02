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    برويز شاهبازوف: استخراج 168 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي "آذري-جيراق- جونشلي" و"شاهدنيز" حتى الآن

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:١٣]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    تم استخراج 168 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي "آذري-جيراق- جونشلي" و"شاهدنيز" حتى الآن.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

    أشار الوزير الى ان أكثر من 163 مليار دولار تم تحقيقها في إطار هذه المشاريع. تم إنتاج 555 مليون طن من النفط في حقل النفط والغاز "آذري - جيراق – جونشلي" وحقل الغاز – المكثفات "شاه دنيز".

    AZERTAG.AZ :برويز شاهبازوف: استخراج 168 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي "آذري-جيراق- جونشلي" و"شاهدنيز" حتى الآن
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