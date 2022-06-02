مساعدون لأعضاء الكونغريس الأمريكي يزورون مجمع مجزرة قوبا التذكاري

قوبا، 2 يونيو، أذرتاج

سافر مساعدون لاعضاء الكونغريس الأمريكي الى مجمع مجزرة قوبا التذكاري برفقة ممثلي السفارة الأذربيجانية في الولايات المتحدة الامريكية.

كما زار الوفد الأمريكي قصبة قيرميزي التي يقطنها جماعيا اليهود الجبليون في المحافظة واجتمعوا بأعضاء الطائفة اليهودية فيها.

واكتشفت مقابر جماعية أثناء أعمال الإنشاء والبناء المقامة بمدينة قوبا عام 2007م قد سلط ضوء غليظا آخر على أهوال إبادة مارس التي نفذها الأرمن ضد الشعب الأذربيجاني. والدلائل المادية المكتشفة والوثائق قد أثبتت للمرة التالية أن نطاق وجغرافيا الأعمال الدموية التي ارتكبها القوميون الأرمن خلال شهري مارس وأبريل عام 1918م والفترات التالية أوسع بكثير وأن عدد ضحايا المأساة أكثر بأضعاف مضاعفة.

وتم إنشاء مجمع الإبادة الجماعية التذكاري بمدينة قوبا على المقابر الجماعية المكتشفة بتنفيذ متطلبات القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس إلهام علييف في 30 أكتوبر عام 2009م بدعم مؤسسة حيدر علييف الخيرية بهدف تبليغ الأعمال الإجرامية للقوميين الأرمن إلى المجتمع العالمي وحفظ الذاكرة الوطنية للشعب الأذربيجاني وتخليد ذكرى ضحايا القتل العام وافتتح المجمع التذكاري في 18 سبتمبر عام 2013م بمشاركة رئيس الدولة.

وتحفظ في المجمع التذكاري المذكور على الوثائق التاريخية التي تعكس عن معلومات حول المجازر والإبادات الجماعية المرتكبة ليس في قضاء قوبا فقط ولكنه في أقضية جواد وكويتشاي وشاماخي وباكو التابعة لولاية باكو أيضا.

يذكر أنه قتل القوميون الأرمن خلال تلك الأيام في مدينة باكو وكذلك سائر المدن والأقضية التابعة لولاية باكو عشرات آلاف مسالم بمجرد انتمائهم العرقي والديني. ونتيجة أعمال التخريب هذه للعدو الذي نفذ المجازر والإبادات الجماعية الغدرة وعمليات النهب والسلب والتطهير العرقي في مناطق قراباغ وزنكزور ونخجوان وشيروان ويريفان وغيرها من الأقاليم الأذربيجانية هدمت مئات من المناطق السكنية مع تدمير الآثار الثقافة والمساجد والمقابر.

وأنشأت جمهورية أذربيجان الشعبية لجنة التحقيق الطارئة بغية تحقيق ودراسة جريمة الإبادة الجماعية هذه التي ارتكبها الأرمن وقد اتخذت اللجنة عددا من التدابير الهامة للحفاظ في ذاكرة الشعب على حقائق دامغة اكتشفتها وإيصالها إلى المجتمع الدولي. ولكن احتلال الجمهورية الشعبية عام 1920م أوقف هذه العملية والإجراءات ومنع دراسة نهائية لما حدث وحال دون اخذ تلك الأحداث الدموية حقها السياسي القانوني. وإنما أخذت حقها السياسي القانوني بعد مرور 80 عاما في 26 مارس عام 1998م بمرسوم أصدره الزعيم الشعبي العام حيدر علييف في "إبادة الأذربيجانيين" مع مناداة يوم 31 مارس بيوم إبادة الأذربيجانيين.