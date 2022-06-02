باكو، 2 يونيو، (اذرتاج) أعلن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني عن حجم مبيعاته بالعملة الأجنبية في مايو الماضي. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ان الصندوق باع خلال مايو من العام الجاري 288 مليون دولار من الأموال من خلال العطاءات المنظمة.

AZERTAG.AZ : صندوق النفط يبيع 288 مليون دولار في مزادات العملة في مايو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده