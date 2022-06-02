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    صندوق النفط يبيع 288 مليون دولار في مزادات العملة في مايو

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    أعلن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني عن حجم مبيعاته بالعملة الأجنبية في مايو الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ان الصندوق باع خلال مايو من العام الجاري 288 مليون دولار من الأموال من خلال العطاءات المنظمة.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يبيع 288 مليون دولار في مزادات العملة في مايو
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