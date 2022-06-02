ملك مملكة البحرين يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان الصديقة.

كما جاء في البرقية:

فخامة الرئيس إلهام علييف الموقر

رئيس جمهورية أذربيجان / باكو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدنا وأنتم تحتفلون بذكرى اليوم الوطني لبلدكم الصديق أن نتقدم لكم باسمنا ونيابة عن شعب وحكومة مملكة البحرين بعاطر التهاني والتبريك مقرونة بأطيب تحياتنا بهذه المناسبة الوطنية.

كما يطيب لنا انتهاز هذه الفرصة لنعبر لفخامتكم عن خالص تمنياتنا لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة ولشعبكم اطراد التقدم والازدهار.

مع فائق تقديرنا واحترامنا.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين"