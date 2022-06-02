باكو، 2 يونيو، (اذرتاج) بعث سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان. جاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف الموقر رئيس جمهورية أذربيجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان، داعيا الله العلي القدير أن يديم على فخامتكم موفور الصحة والسعادة وعلى شعب أذربيجان الصديق باضطراد التقدم والازدهار. ودمتم سالمين موفقين،،، سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

AZERTAG.AZ : ولي العهد البحريني يهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة العيد الوطني

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