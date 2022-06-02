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    وزير النفط الإيراني: سينقل 1.5 مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنويا الى أذربيجان عبر ايران

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٥‎٤]

    باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

    سينقل 1.5 مليار متر مكعب من الغاز التركماني الى أذربيجان عبر ايران كل سنة، ذلك بناء على المعاهدة الثلاثية الموقعة بين أذربيجان وايران وتركمانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النفط الإيراني جواد اوجي في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

    أضاف الوزير ان إيران ارتفعت حجم انتاج الغاز الطبيعي اليومي الى ملياري متر مكعب بينما يشكل حجم الإنتاج اليومي للنفط 4 ملايين برميل. يخطط زيادة انتاج النفط الخام اليومي الى 6 ملايين برميل.

    AZERTAG.AZ :وزير النفط الإيراني: سينقل 1.5 مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنويا الى أذربيجان عبر ايران
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