بحث آفاق ريادة الاعمال والاستثمارات بين أذربيجان والسعودية
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:١٩]
باكو، 2 يونيو (أذرتاج)
التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية (كوبيا) اورخان محمدوف في 2 يونيو مع نائب وزير الاستثمار السعودي بدر البدر في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت في 1 يونيو بمدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وتستمر حتى السبت الموافق 4 يونيو 2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا آفاق تطوير ريادة الاعمال والاستثمارات بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية وكذلك إمكانيات التعاون.
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