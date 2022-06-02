بحث مسألة جلب شركات برم الروسية الى مجمعات صناعية وزراعية في أذربيجان

باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

جرى في وزارة الاقتصاد الأذربيجانية لقاء مع حاكم ولاية برم الروسية دميتري ماخونين.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات التجارية بين أذربيجان وولاية برم وتقديم منتجات "صنع في أذربيجان" في معارض برم وجلب شركات برم الى مجمعات صناعية وزراعية في أذربيجان وكذلك الى منطقة آلات الاقتصادية الحرة، وتوسيع التعاون في مجالات صناعة المكائن والكيمياء والبتروكيمياء.