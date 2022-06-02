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    بحث توسيع العلاقات الاقتصادية مع رومانيا

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٣٧]

    باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيل بوبيسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الشراكة في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وغيرها وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما مع الإشارة الى نشاط "سوكار" في رومانيا. دعيت الشركات الرومانية الى التعاون النشط مع نظيراتها في أذربيجان.

    كما بحث الطرفان مسائل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وفي النفط والغاز، والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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