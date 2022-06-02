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    بحث توسعة ممر الغاز الجنوبي في إطار "منتدى باكو للطاقة"

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠٦]

    باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

    اجرى وزير الطاقة برويز شاهبازوف سلسلة من اللقاءات في اطار "منتدى باكو للطاقة".

    بحث في لقائه مع المدير التنفيذي لشركة TAP AG لوجا شيباتي إمكانيات توسعة خط الانابيب وزيادة التصدير. اجري تبادل الآراء حول التوسعة المرحلية لخط انابيب "تاب" بناء على نتائج المشاهدات السوقية، وآفاق نقل الهيدروجين.

    من جانبه ناقش برويز شاهبازوف مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو مسائل نقل الغاز الطبيعي الى المجر، كذلك توسيع التعاون مع شركة "مول".

    بحث الوزير الاذربيجاني مع الكساندر نيكولوف وزير الطاقة البلغاري سير تنفيذ IGB. قيل ان خط انابيب IGB سيكون جاهزا للاستغلال التجاري في أوائل سبتمبر مع الإشارة الى ان نقل الغاز الاذربيجاني عبر هذا الخط سيساهم في تطوير التعاون في الطاقة بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :بحث توسعة ممر الغاز الجنوبي في إطار "منتدى باكو للطاقة"
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