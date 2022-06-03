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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]

    باكو، 3 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141

    أورو EUR 1 1.8271

    دولار أسترالي AUD 1 1.2335

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3544

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1099

    كرون دنماركي DKK 1 0.2456

    لاري جورجي GEL 1 0.5709

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3522

    دينار الكويت KWD 1 5.5556

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3876

    بيسو المكسيك MXN 1 0.087

    جنيه مصري EGP 1 0.0912

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0894

    كرون النرويج NOK 1 0.1812

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3991

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209

    روبل روسي RUB 1 0.0271

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2917

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2394

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1449

    دولار تايوان TWD 1 0.0579

    ليرة تركيا TRY 1 0.1031

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1143

    كرون التشيك CZK 1 0.074

    يوان الصين CNY 1 0.2552

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.137

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.512

    كرون السويد SEK 1 0.1753

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7747

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1371

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3091

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2091

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم