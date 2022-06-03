باكو، 3 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141 أورو EUR 1 1.8271 دولار أسترالي AUD 1 1.2335 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3544 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1099 كرون دنماركي DKK 1 0.2456 لاري جورجي GEL 1 0.5709 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3522 دينار الكويت KWD 1 5.5556 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3876 بيسو المكسيك MXN 1 0.087 جنيه مصري EGP 1 0.0912 لاي مولدوفا MDL 1 0.0894 كرون النرويج NOK 1 0.1812 زلوتي بولندا PLN 1 0.3991 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209 روبل روسي RUB 1 0.0271 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2917 دولار سنغافورة SGD 1 1.2394 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1449 دولار تايوان TWD 1 0.0579 ليرة تركيا TRY 1 0.1031 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1143 كرون التشيك CZK 1 0.074 يوان الصين CNY 1 0.2552 جنيه إنكلترا GBP 1 2.137 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.512 كرون السويد SEK 1 0.1753 فرنك سويسرا CHF 1 1.7747 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1371 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3091 بيسو تشيلي CLP 100 0.2091 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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