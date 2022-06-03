البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 3 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141
أورو EUR 1 1.8271
دولار أسترالي AUD 1 1.2335
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3544
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1099
كرون دنماركي DKK 1 0.2456
لاري جورجي GEL 1 0.5709
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3522
دينار الكويت KWD 1 5.5556
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3876
بيسو المكسيك MXN 1 0.087
جنيه مصري EGP 1 0.0912
لاي مولدوفا MDL 1 0.0894
كرون النرويج NOK 1 0.1812
زلوتي بولندا PLN 1 0.3991
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209
روبل روسي RUB 1 0.0271
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2917
دولار سنغافورة SGD 1 1.2394
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1449
دولار تايوان TWD 1 0.0579
ليرة تركيا TRY 1 0.1031
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1143
كرون التشيك CZK 1 0.074
يوان الصين CNY 1 0.2552
جنيه إنكلترا GBP 1 2.137
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.512
كرون السويد SEK 1 0.1753
فرنك سويسرا CHF 1 1.7747
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1371
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3091
بيسو تشيلي CLP 100 0.2091
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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