الجانب الأرميني يسعى الى التصعيد في الحدود مع أذربيجان

باكو، 3 يونيو، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية النار من مساء 2 يونيو إلى ليلة 3 يونيو من مواقعها في قريتي يوخاري وأشاغي شورجا بمحافظة باساركيجار على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي زايليك ويلّيجا بمحافظة كلبجار باستخدام الأسلحة كبيرة العيار والرشاشات وراجمات القنابل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات جيش أذربيجان اتخذت تدابر جوابية مماثلة.

لا خسائر في صفوف جنودنا ومعداتنا العسكرية.

الوضع العسكري مستقر في هذا الاتجاه وتحت سيطرة وحدات الجيش الاذربيجاني.

يسعى الجانب الأرميني الى التصعيد في الحدود مع أذربيجان باستخدام أسلحة من العيار الثقيل من أجل صرف انتباه المجتمع الارميني عن الاوضاع الداخلية.

أعلنت وزارة الدفاع أن المسؤولية الكاملة عن عواقب الاستفزازات التي يرتكبها الجانب الأرميني تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية لهذا البلد.