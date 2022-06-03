نائب رئيس اكوينور: يجب العمل في أذربيجان على رقمنة قطاع النفط والغاز
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
باكو، 3 يونيو، أذرتاج
قال نائب رئيس شركة اكوينور النرويجية لشؤون التنقيب والاستخراج الدولية مدير الشركة في أذربيجان ستيق اوتلاند في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة انه يجب العمل في أذربيجان على رقمنة قطاع النفط والغاز.
وأشار الى ضرورة رفع التعاون الرفيع بين أذربيجان وشركة اكوينور الى المستوى العالمي الامر الذي يطلب بملء عدد من الفراغات في قاعدة المعلومات الرقمية.
وأضاف أنّ معلومات مطلوبة لاستغلال الحقول الجديدة يجب أنّ تكون منظمة ومرقمنة.
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