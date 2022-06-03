باكو، 3 يونيو، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 61 حالة حريق وحالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس. وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 3 أشخاص وبينهم شخص واجه خطر الغرق في خزانة منكجوير للمياه.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

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