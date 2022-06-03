افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد بيلقان – صور

بيلقان، 3 يونيو، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد راحل بن شامل محمدلي التذكاري المنقوش عليه صوره في محافظة بيلقان.

وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد محمدلي وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبره وكذلك أمام سبيل المياه.

يذكر أن الشهيد راحل محمدلي الذي انضم الى جيش أذربيجان المظفر طواعية ليشارك في عمليات تحرير أراضي الوطن المحتلة الى أن أنهى الحرب الوطني محاربا في فضولي وجبرائيل وزنكيلان وقبادلي وخوجاوند وقلد بأوسمة "لتحرير فضولي" و"لتحرير جبرائيل" بعد الحرب واستشهد في 25 أكتوبر عام 2021م عندما كان في المهمة الخدمية في أراضي قرية توغ بمحافظة خوجاوند وقلد بوسام "من اجل الوطن" بعد استشهاده.