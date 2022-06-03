استثمار أكثر من 42 مليار دولار في حقل "آذري - جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
باكو، 3 يونيو، (اذرتاج)
تم استثمار أكثر من 42 مليار دولار في حقل "آذري - جيراق – جونشلي" حتى الآن.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.
وأضاف خوشبخت يوسفزاده أن الاستثمارات ستستمر في المستقبل.
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