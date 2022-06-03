نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" حتى الآن

باكو، 3 يونيو، (اذرتاج)

تم نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الطبيعي عبر البحر الأدرياتيكي (تاناب) حتى الآن.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

وأضاف خوشبخت يوسفزاده أنه تم نقل 11.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكي (تاب) منذ بدء تشغيل خط الأنابيب حتى 1 مايو من هذا العام. تم نقل 9.7 مليار متر مكعب ومن هذا المبلغ إلى إيطاليا و1.3 مليار متر مكعب إلى اليونان و0.3 مليار متر مكعب إلى بلغاريا.