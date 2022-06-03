تصدير 628 مليون طن من النفط الأذربيجاني

باكو، 3 يونيو، (اذرتاج)

تم تصدير 628 مليون طن من النفط الاذربيجاني حتى 1 مايو عام 2022.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

وأضاف خوشبخت يوسفزاده أن حصة أرباح النفط الأذربيجانية من النفط المستخرج بلغت 325 مليون طن وتم نقل 458 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو - تبيليسي – جيهان".