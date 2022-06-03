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    فانيا جافا: نخطط لزيادة قدرة "تاب" إلى 20 مليار متر مكعب

    ٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٤١]

    باكو، 3 يونيو، (اذرتاج)

    ستعزز إيطاليا التعاون في اطار ممر الغاز الجنوبي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها فانيا جافا نائبة وزير التحول البيئي الإيطالية في كلمة ألقتها في منتدى باكو للطاقة.

    اشارت نائبة الوزير الإيطالية الى ان الهدف هو زيادة قدرة "تاب" إلى 20 مليار متر مكعب. هذا مهم من حيث الإمداد لليونان وإيطاليا. بلغت إمدادات الغاز لإيطاليا عبر ممر الغاز الجنوبي 7.2 مليار متر مكعب.

    وأضافت فانيا جافا أن القضايا المتعلقة بأمن الطاقة تمثل أولوية لإيطاليا في هذا المجال. وهي تعمل مع شركاء إيطاليين لتطوير البنية التحتية وتنويع الإمدادات.

    AZERTAG.AZ :فانيا جافا: نخطط لزيادة قدرة "تاب" إلى 20 مليار متر مكعب
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