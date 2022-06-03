باكو، 3 يونيو، أذرتاج مدد نادي صبائل باكو لكرة القدم العقد مع نائبه الآخر. قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بتجديد العقد مع لاعب الوسط الشاب عادل خان غار احمدوف البالغ 21 عاما من العمر لمدة عامين.

AZERTAG.AZ : صبائل يمدد العقد مع لاعبه الآخر

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